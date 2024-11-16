На каких условиях - непонятно, но Зеленский подчеркнул, что Трамп не высказывался против переговорной позиции Киева.

Владимир Зеленский в комментарии изданию «Общественное» заявил, что политика команды новоизбранного американского президента Дональда Трампа быстрее завершит российско-украинский конфликт. Он признал, что их подход и обещания американскому обществу завершить боевые действия показывают, как для них это важно.

Как утверждает Зеленский, во время диалога с Трампом у него сложилось конструктивное взаимодействие, при котором Киев имел возможность аргументированно изложить свою позицию относительно того, как будет развиваться конфликт и какие перспективы заключения мира. При этом он добавил, что базис, на котором настаивает украинская сторона, был услышан следующим американским президентом, причём возражений республиканец не высказывал. Впрочем, тут можно отметить, что если судить из информации о последних разговорах Трампа с иностранными политиками, в них он в основном слушал и не возражал, желая собрать различные мнения касаемо обсуждаемой темы.

Владимир Зеленский заверил, что российско-украинский конфликт действительно закончится, хотя точной даты нет. Тем не менее, он акцентирует внимание на том, что Украине необходим справедливый мир, который не создаст впечатление, будто страна потеряла лучших ради навязанной Западом несправедливости.

Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц рассказал об «утончённой позиции» Дональда Трампа в отношении Украины. Он отмечал, что новоизбранный американский президент в разговоре с ним не говорил о желании заключить сделку с Москвой в обход Киева.