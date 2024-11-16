Немецкий канцлер заверил, что новоизбранный американский президент не пойдёт на сделку с Россией в обход Украины.

До сих пор остаётся непонятным, сможет ли новоизбранный американский президент Дональд Трамп урегулировать российско-украинский конфликт мирным путём и на каких условиях. Несмотря на то, что в своих заявлениях политик говорил о готовности положить конец боевым действиям ещё до прихода в Белый дом, даже после избрания республиканца его стратегия в отношении Украины остаётся неизвестной.

Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью немецкому изданию Süddeutsche Zeitung заявил, что Дональд Трамп имеет гораздо более «утончённую позицию» в отношении Украины, чем предполагают другие страны и политики. Об этом немецкий канцлер сообщил по итогам своих переговоров с Трампом, при этом не уточнив, что он конкретно имеет ввиду под этой «утончённостью».

По словам Шольца, в ходе разговора с американским политиком ему стало понятно, что на самом деле Трамп не пойдёт на заключение сделки с Россией в обход Украины или подписание мирного соглашения, которое не будет соответствовать интересам Киева. Он также добавил, что Германия не примет решение Дональда Трампа, если речь будет о диктате мира на неравноправных условиях.

Ранее стали известны детали телефонного разговора между Олафом Шольцем и Владимиром Путиным. Последний их контакт был ещё в декабре 2022 года.