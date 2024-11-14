Об этом сообщил Госсекретарь США Энтони Блинкен.

Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки по итогам встречи с Генеральным секретарём НАТО Марком Рютте объявил о намерениях североатлантического альянса продолжать оказывать военную помощь Украине, чтобы украинская армия могли вести боевые действия в следующем году.

По словам американского чиновника, на встрече с главой военного блока он особенное внимание уделил тому, чтобы обсудить, как североатлантический альянс может оказать помощь Украине, дав ей возможность противостоять Россию в 2025 году. При этом Блинкен не объяснил, каким именно образом НАТО сдержат своё обещание и кто будет оказывать военную помощь Киеву, если Соединённые Штаты Америки прекратят это делать, как и находящаяся в политическом кризисе Германия.

Энтони Блинкен также подчёркивает, что за столом НАТО услышал решительное обязательство стран-участников в дальнейшем оказывать и даже укреплять поддержку Киева.

Ранее стало известно, что американский президент Джо Байден незадолго до передачи полномочий Дональду Трампу планирует запросить у Конгресса новый пакет военного финансирования Украины, который позволит обеспечивать страну оружием в 2025 году.