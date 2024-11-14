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Nacvark
Джо Байден запросит у Конгресса новый пакет финансирования Украины на 2025 год
Об этом сообщил представитель его администрации.

Известно, что у текущей Администрации президента Соединённых Штатов Америки осталось более 9 миллиардов долларов на оказание военной помощи Вооружённым силам Украины. Поставить всё оружие на вышеуказанную сумму планируют до конца полномочий Джо Байдена, чтобы украинские власти могли рассчитывать на эти поставки и они не были отменены новоизбранным американским президентом Дональдом Трампом, который планирует сократить государственные расходы, в том числе на поддержку Украины.

Советник по вопросам национальной безопасности действующего американского президента Джейк Салливан заявил, что Джо Байден перед передачей власти Дональду Трампу обратиться к Конгрессу с просьбой выделить финансирование для оказания военной помощи Украине на следующий год. Он подчеркнул, что действующее правительство видит в этом необходимость.

Американский чиновник объяснил, что перед этим запросом будут потрачены все уже выделенные средства на оказание военной помощи Киеву, поэтому будет составлен новый запрос. Салливан не уточнил, какую сумму Байден запросит у Конгресса и в какой форме.

Впрочем, другой вопрос в том, утвердят ли новое финансирование Украины в Конгрессе. Дело в том, что Демократическая партия по-прежнему сохраняет около 47% мандатов в Палате представителей и Сенате, а среди республиканцев есть сторонники поддержки Киева, которые могут обеспечить необходимый кворум для утверждения пакета помощи. Нюанс в том, что, во-первых, спикер Палаты представителей Майк Джонсон может попросту не выставить соответствующий законопроект на голосование, а во-вторых, Трамп после инаугурации может попросту не использовать средства для поставок оружия Украине. Исходя из этого есть вероятность, что запрос будет осуществлён не в формате законопроекта, а лишь публичного выступления Джо Байдена, в ходе которого он перед уходом неформально обратиться к конгрессменам с этой просьбой.

#украина #сша #байден #конгресс
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