Они пройдут в случае, если вотум доверия правительству Шольца не будет подтверждён.

Известно, что из-за выхода Свободной демократической партии (СвДП) из правящей коалиции в Германии, немецкий канцлер Олаф Шольц вынужден в январе поднять вопрос о подтверждении вотума доверия его правительству. Учитывая, что после выхода вышеуказанной партии, правящая коалиция фактически развалена, вотум доверия вряд ли удастся подтвердить в парламенте и правительство будет расформировано с проведением досрочных парламентских выборов.

В канцелярии президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера заявили, что лидер немецкого государства утвердил наиболее реалистичную дату проведения досрочных парламентских выборов - 23 февраля 2025 года. Речь идёт о проведении выборов в случае, если вотум доверия действующему правительству всё же не подтвердится.

Отмечается, что перед тем, как принять данное решение, Штайнмайер встретился в своей резиденции с председателями крупных политических сил - Рольфом Мютценихом (Социл-демократическая партия), Бриттом Хассельманом и Катариной Дрёге (Союз 90/Зелёные) и лидером оппозиционного блока ХДС/ХСС Фридрихом Мерцом.

Ранее лидер немецкой оппозиции Фридрих Мерц, которого считают наиболее вероятным кандидатом на пост немецкого канцлера, заявил, что готов поставить российскому президенту Владимиру Путину ультиматум о выведении войск с украинских территорий. В противном случае он предоставит Вооружённым силам Украины дальнобойные ракеты Taurus и разрешение на удары вглубь российских территорий.