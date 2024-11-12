Он является одним из основных кандидатов на пост немецкого канцлера.

После того, как немецкий канцлер Олаф Шольц разорвал контакты с лидером Свободной демократической партии (СвДП) Кристианом Линднером, возник риск проведения досрочных парламентских выборов. Новое голосование в текущих обстоятельствах выгодно всем политическим силам Германии, кроме Социал-демократической партии (СДП), которая сформировала правящую коалицию на выборах 2021 года и назначила действующее правительство во главе с Шольцем. Немецкому канцлеру не удалось договориться с оппозицией по поводу формирования нового правительства, поэтому, скорее всего, в начале следующего года, а может и раньше, выборы будут проведены и оппозиционные силы возглавят новое правительство.

Одним из претендентов на пост немецкого канцлера является Фридрих Мец из партии Христианско-демократический союз Германии, которая неоднократно выигрывала выборы и формировала коалиции с другими партиями. Сейчас Мец неформально возглавляет оппозицию и имеет все шансы после парламентских выборов сформировать правящую коалицию, взяв на себя роль канцлера Германии.

В интервью немецким средствам массовой информации Фридрих Мец высказался по поводу российско-украинского конфликта, заявив, что Берлин делает недостаточно для оказания военной помощи. По мнению политика, ситуация на поле боя нестабильна и в следующем году встанет вопрос, готова ли Германия отказаться от Украины.

Тем не менее, лидер немецкой оппозиции сообщил о своей готовности и дальше придерживаться курса по поддержке Киева в случае его избрания немецким канцлером, предъявив российскому президенту Владимиру Путину ультиматум. В своём ультимативном предложении он потребует от Москвы завершить боевые действия за 24 часа, или он предоставит Украине немецкие дальнобойные ракеты Taurus и разрешение наносить удары вглубь российских территорий.

В то же время Фридрих Мец не против проведения телефонных переговоров с Путиным, если для этого будут все подходящие условия. Однако иллюзий по этому поводу он не питает, вспомнив, что даже после визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву с «миротворческой миссией», российская армия продолжила наносить удары по украинским территориям.

Стоит отметить, что сам Олаф Шольц выступает категорически против поставок Taurus украинской армии. Другие крупные политические силы, например Союз 90/Зелёные и СвДП, которые входили в правящую коалицию, наоборот - поддерживают поставки ракет Украине. Вероятнее всего, новое немецкое правительство может быть более решительным в этом вопросе.