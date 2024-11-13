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Nacvark
Президент Финляндии Стубб поделился деталями телефонного разговора с Дональдом Трампом
Они обсуждали американо-финляндские отношения и российско-украинский конфликт.

Некоторое время назад президент Финляндии Александр Стубб провёл телефонный разговор с новоизбранным американским президентом, обсудив с ним американо-финляндские отношения, российско-украинский конфликт, вопрос России и Китая и европейскую безопасность. Среди тем также было сотрудничество между Соединёнными Штатами Америки, Финляндией и Канадой в сфере ледоколостроения.

По итогам данного разговора финляндский президент заявил, что Европе стоит понять, насколько серьёзно настроен Трамп достичь скорейшего мирного решения между Украиной и Россией, положив конец российско-украинскому конфликту. Он считает, что между прошедшим днём выборов (5 ноября 2024 года) и днём инаугурации (20 января 2025 года) у новоизбранного американского президента есть окно возможностей для переговоров между сторонами конфликта.

Сам телефонный разговор Стубб оценил положительно, подтвердив хорошие отношения между Соединёнными Штатами Америки и Финляндией.

Ранее Александр Стубб предостерёг Запад от завершения российско-украинского конфликта по «финскому сценарию», когда Хельсинки пришлось уступить Советскому союзу часть финляндских территорий в обмен на устойчивый мир. Он акцентировал внимание на том, что тогда Финляндия стояла перед вопросом выживания и ей пришлось принять внеблоковый статус.

#сша #дональд трамп #финляндия #александр стубб
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