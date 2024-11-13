Об этом заявил министр обороны страны Джон Хили.

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил об изучении британским правительство сценариев возобновления производства ядерного реакторного топлива, которое необходимо Лондону для оборонных нужд в рамках программы Defense Nuclear Enterprise.

По словам британского министра, для восстановления цикла производства ядерного топлива необходимо провести работы по модернизации. В этих целях британское правительство ведёт контакты с представителями промышленных компаний, пытаясь разработать варианты выполнения утверждённой программы. При этом Хили подчёркивает, что возобновление производства будет полностью соответствовать международным обязательствам, которые взяла на себя Великобритании, в частности речь идёт о соблюдении Договора о нераспространении ядерного оружия. Мораторий на производство расщепляющихся материалов для ядерного оружия (введён в 1995 году на добровольной основе) также будет учтён.

Ещё весной 2024 года Министерство энергетики страны выделило 196 миллионов фунтов стерлингов на строительство завода высокопробного низкообогащенного уранового топлива. Однако ввести в эксплуатацию новое предприятие смогут только к 2031 году.