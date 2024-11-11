Контракт на приобретение данной системы был заключён ещё в 2023 году.

В 2023 году Германия в рамках совместного европейского проекта «Небесный щит» объявила о намерениях приобрести израильскую систему противоракетной обороны Arrow 3. В конечном итоге Израиль и Соединённые Штаты Америки (принимали участие в разработке системы) утвердили сделку и Тель-Авив продал данную систему Берлину за рекордные 3,5 миллиардов долларов

Министерство обороны Израиля объявило, что уже в 2025 году начнутся первые шаги по развёртыванию на немецких территориях заказанной Германией системы Arrow 3. Очевидно, что для полноценного её размещения с введением в эксплуатацию уйдёт больше времени, но, так или иначе, сроки все равно достаточно сжатые, учитывая значимость данной системы стратегического уровня.

В воскресенье представители оборонных ведомств Германии и Израиля провели двухдневную встречу в израильском оборонном концерне Israel Aerospace Industries, который является разработчиком Arrow 3.

Эффективность систем противоракетной обороны Arrow 3 уже доказана боевыми действиями на Ближнем Востоке: она применялась для перехвата иранских баллистических ракет и даже сбила цель, которая находилась в космосе. Нюанс в том, что стоимость одной ракеты-перехватчика данной системы по информации из открытых источников составляет около двух миллионов долларов.