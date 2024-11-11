Советник американского президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что до момента инаугурации избранного американского президента действующая администрация Джо Байдена продолжит придерживаться политического курса в отношении Украины, который действовал на протяжение последних двух с половиной лет. Белый дом продолжит усиливать Украину, чтобы она могла сесть за стол переговоров в сильнейшей позиции.
По словам американского чиновника, Джо Байден также будет прикладывать усилия для того, чтобы в следующие 70 дней убедить Конгресс и Дональда Трампа в необходимости дальнейшего оказания военной помощи Украине. Он подчеркнул, что отход Соединённых Штатов Америки от Украины будет означать ещё большую нестабильность в Европе.
Не уточняется, будет ли действующее американское правительство настаивать на конкретном новом пакете финансирования или оставит это дело уже следующей администрации.
В то же время Белый дом намерен использовать оставшиеся 6 миллиардов долларов, выделенные для оказания военной помощи Украине. Все средства планируют потратить до возвращения Трампа в Белый дом, чтобы он не смог заблокировать поставки оружия при наличии неизрасходованного финансирования.