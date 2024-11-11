До инаугурации избранного американского президента политика Вашингтона будет преследовать прежний курс.

Советник американского президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что до момента инаугурации избранного американского президента действующая администрация Джо Байдена продолжит придерживаться политического курса в отношении Украины, который действовал на протяжение последних двух с половиной лет. Белый дом продолжит усиливать Украину, чтобы она могла сесть за стол переговоров в сильнейшей позиции.

По словам американского чиновника, Джо Байден также будет прикладывать усилия для того, чтобы в следующие 70 дней убедить Конгресс и Дональда Трампа в необходимости дальнейшего оказания военной помощи Украине. Он подчеркнул, что отход Соединённых Штатов Америки от Украины будет означать ещё большую нестабильность в Европе.

Не уточняется, будет ли действующее американское правительство настаивать на конкретном новом пакете финансирования или оставит это дело уже следующей администрации.

В то же время Белый дом намерен использовать оставшиеся 6 миллиардов долларов, выделенные для оказания военной помощи Украине. Все средства планируют потратить до возвращения Трампа в Белый дом, чтобы он не смог заблокировать поставки оружия при наличии неизрасходованного финансирования.