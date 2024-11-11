Об этом сообщил министр обороны страны Себастьян Лекорню.

Известно, что Вооружённые силы Украины имеют иностранные дальнобойные ракеты, в частности британские Storm Shadow, французские SCALP-EG (по тактико-техническим характеристикам фактически аналогичны британским ракетам) и американские ATACMS. При этом за последнее время, информации о поставке новых партий ракет данных типов не было.

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню в интервью изданию Le Journal du Dimanche объявил, что Париж вновь начнёт поставлять Украине дальнобойные ракеты SCALP (речь идёт о партии из около десяти ракет), а также переносные зенитно-ракетные комплексы Mistral. Отмечается, что поставка дальнобойных ракет французского производства происходит в рамках обещания Владимиру Зеленскому, которое дал французский президент Эмманюэль Макрон.

По словам французского министра, военная помощь является важной и Франция продолжит её оказывать, ведь даже в случае завершения российско-украинского конфликта, есть необходимость в продолжении поставок оружия украинской армии. Лекорню также добавил, что в рамках этой задачи Париж продолжит подготавливать украинских военных на своих территориях.

Ранее была информация о том, что Соединённые Штаты Америки отказали Киеву в приоритетных поставках дальнобойных ракет ATACMS, поскольку для принятия такого решения придётся нарушить установленные договорённости с постоянными заказчиками оружия.