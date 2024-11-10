Такой запрос нарушит все установленные Пентагоном договорённости с заказчиками.

Издание The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в американской администрации, пишет, что министр обороны Соединённых Штатов Америки отклонил просьбу Владимира Зеленского осуществить приоритетную поставку Вооружённым силам Украины баллистических ракет ATACMS.

По сданным издания, шеф Пентагона Ллойд Остин счёл это невозможным, а просьбу Зеленского назвал слишком большой, ведь для её выполнения Вашингтону придётся действовать вне установленных сроков поставок, тем самым нарушив договорённости с иностранными покупателями. Очевидно, что нарушение договорённостей с давними заказчиками обернулось бы для Пентагона большой проблемой. Тем более американские власти не считают, что ускорение поставок Киеву американских ракет способно как-то повлиять на ситуацию в зоне боевых действий.

Помимо этого Соединённые Штаты Америки не могут поставить большое количество ракет для истребителей F-16, ссылаясь на ограниченное количество боеприпасов данного типа.

При этом Соединённые Штаты Америки намерены поставить Вооружённым силам Украины около 500 ракет-перехватчиков для зенитно-ракетных комплексов Patriot и NASAMS в последних пакетах военной помощи перед возвращением Дональда Трампа в Белый дом.