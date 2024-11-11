В Киеве знали о планах Трампа позвонить Путину и не возражали против таких контактов.

Не так давно издание Axios писало о проведённом телефонном разговоре между новоизбранным американским президентом Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Впоследствии информация была подтверждена министерством иностранных дел Украины, где также анонсировали подготовку к личной встрече Зеленского с Трампом в Киеве.

Издание The Washington Post, ссылаясь на информированных источников, пишет, что Дональд Трамп провёл телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным, обсудив с ним ситуацию в Европе и российско-украинский конфликт. По данным издания, американский политик посоветовал Путину не накалять ситуацию и напомнил о значительном присутствии американских военных на континенте.

При этом, как отмечает издание, в Киеве знали о планах Трампа позвонить Путину и не возражали против таких контактов. Украинские чиновники изначально понимали, что республиканец намерен поддерживать диалог с Кремлём, чтобы привести Киев и Москву к мирному соглашению, поэтому решили не препятствовать неизбежному.

Ещё во время своей предвыборной программы Дональд Трамп дал понять о готовности поддержать соглашение, в котором Россия сохранит часть подконтрольных территорий, но каких именно - не уточняется. Другие подробности его плана тоже остаются неизвестными, в частности касаемо гарантий безопасности для обеих сторон конфликта.