По данным издания, разговор продлился 25 минут и подал позитивные сигналы для Киева.

Избрание следующим американским президентом Дональда Трампа, который неоднократно обещал урегулировать российско-украинский конфликт и критиковал Владимира Зеленского за многомиллиардные запросы за счёт американских налогоплательщиков, стал для Киева сигналом, что возможные переговоры могут пройти далеко не в пользу Киева. Речь даже не о территориальных уступках перед Россией, а об отсутствии каких-либо гарантий безопасности для Украины.

Однако издание Axios пишет о том, что Трамп уже успел провести с Зеленским 25-минутный телефонный разговор, в котором также принял участие американский бизнесмен Илон Маск. Источники издания, детально ознакомленные с содержанием беседы, подчёркивают, что в ходе данного разговора не было каких-либо сигналов о том, что именно Киеву придётся расплачиваться за всё.

По данным издания, американский президент пообещал Зеленскому продолжать оказывать поддержку Украине, но не углублялся в детали. В то же время американский бизнесмен гарантировал дальнейшее предоставление Киеву доступа к терминалам спутниковой связи Starlink, необходимой для координировании действий на поле боя. При этом давать комментарий Axios по поводу данной информации Илон Маск отказался.

Источники издания акцентируют внимание на том, что после данного телефонного разговора у Зеленского не осталось чувства отчаяния по поводу вступления Трампа в должность.

Ранее уже была новость о том, что Илон Маск косвенно подтвердил озвученный Newsweek план мирного урегулирования российско-украинского конфликта. Несмотря на сохранение текущей линии боевого соприкосновения, в данном плане речь идёт о размещении европейских и британских войск вдоль демилитаризованной зоны на российско-украинской границе.