До этого политики провели телефонный разговор.

Недавно была новость от издания Axios, что Владимир Зеленский провёл 25-минутный телефонный разговор со следующим американским президентом Дональдом Трампом и американским бизнесменом Илон Маском. Источники издания оценили разговор как положительный, подчеркнув, что после него у Зеленского пропало отчаяние насчёт победы Трампа.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подтвердил информацию, отметив, что диалог между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом уже налажен. По его словам, команды политиков договорились начать подготовку для организации личной встречи лидеров. Не уточняется, когда может состояться встреча и станет ли она решающей в мирном урегулировании российско-украинского конфликта.

До этого Владимир Зеленским встречался с Дональдом Трампе ещё на этапе его предвыборной кампании 27 сентября. По итогам 40-минутного диалога политик-республиканец сообщил, что Украина «красивая страна с замечательной погодой» и он намерен лично посетить её по приглашению Зеленского. После этой встречи никаких контактов между политиками не было, накануне телефонного разговора Зеленский поздравлял новоизбранного американского президента и говорил о планах обсудить с ним укрепление стратегического партнёрства Украины и Соединённых Штатов Америки.