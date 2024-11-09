Речь о Роберте Лайтхайзере, которому предлагают должность Торгового представителя США.

В 2017 году тогдашний американский президент Дональд Трамп назначил на должность Торгового представителя Соединённых Штатов Америки Роберта Лайтхайзера, который работал в администрации Рональда Рейгана ещё в 1983 - 1985 годах. Несмотря на то, что возвращение чиновника в политику произошло спустя более чем 30 лет, он стал одним из наименее скандальных представителей аппарата Трампа, который продержался на должности от начала до конца президентства республиканца (2017 - 2021). Как раз таки Лайтхайзер стал одним из чиновников, объявивших «торговую войну» Китаю путём значительного повышения пошлин на китайский импорт.

Как узнало издание Financial Times, во время формирования нового аппарата Дональд Трамп вновь предложил Роберту Лайтхайзеру (издание именует его как «торгового царя») должность Торгового представителя. При это отмечается, что сам Лайтхайзер просил назначить его на более высокую должность, например министра торговли. Тем не менее, от прежней должности он тоже не спешил отказываться.

Financial Times напоминают, что помимо введения высоких пошлин на импорт китайских товаров, Лайтхайзер имел конфликты со Всемирной торговой организацией, курирующей международные торговые споры.

Примечательно, что всё это на фоне информации Politico о подготовке Европы к новой «торговой войне» с Соединёнными Штатами Америки. В этот раз повышение тарифов на импорт ожидают не только в отношении Китая, но и Европы. Таким образом Дональд Трамп продолжит протекционистскую политику и для этого ему необходимо разделяющие его идеи сотрудники.