Линия боевого соприкосновения будет заморожена, но есть неприятные для Москвы нюансы.

Известно, что основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск может занять определённую должность в команде избранного американского президента Дональда Трампа. В этот раз бизнесмен прокомментировал информацию издания Newsweek, в которой был озвучен возможный план мирного урегулирования российско-украинского конфликта. Комментарий Илон Маска в ответ на информацию из статьи Newsweek, 8 ноября.Как писали Newsweek, команда Трампа планирует оставить России все подконтрольные ей украинские территории, но в каком статусе (с/без признания Киевом, с/без изменением международно признанной границы) - не уточняется. В то же время, вдоль линии боевого соприкосновения будет создана почти 1300-километровая демилитаризованная зона, фактически гарантирующая, что ни одна из сторон конфликта вновь не возобновит боевые действия. Украина также откажется на следующие 20 лет от планов по вступлению в НАТО, но, вероятнее всего, поставки оружия продолжатся.

Нюанс в том, что вдоль определённой демилитаризованной зоны будут установлены британские и европейские войска. Очевидно, что такое решение вряд ли устроит Россию, которая получит общую границу с НАТО общей протяженностью более 3,5 тысяч километров.

Комментируя информацию Newsweek, Илон Маск написал на своей странице социальной сети X (бывший Twitter) следующее: «Бессмысленные убийства скоро прекратятся. Время для подстрекателей военного конфликта и спекулянтов истекло».