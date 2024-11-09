Отмечается, что украинские власти разочаровались в вечно обеспокоенном эскалацией Джо Байдене и хотели иного президента, пусть даже непредсказуемого.

Несмотря на то, что американский президент Джо Байден активно вёл политику, направленную на поддержку Украины, а Камала Харрис была намерена продолжить её, в Киеве устали от американского руководства, вечно обеспокоенного эскалацией конфликта и отказывающего в поставках нового оружия, снятии ограничений на протяжение многих лет, пока для принятия решения не становится слишком поздно. По этой причине, как пишет издание The Economist, многие высокопоставленные чиновники украинского правительства надеялись на победу непредсказуемого Дональда Трампа, который может как забрать у Киева последние надежды, так и стать «спасательным кругом».

По данным издания, в Киеве рассматривают два сценария, которые может воплотить в жизнь Трамп. Один из них предусматривает потерю помощи и переговоры с уступками, другой - надежды на военное решение.

Первый план, предложенный кандидатом на пост вице-президента Дэвидом Вэнсом, предусматривает заморозку линии боевого соприкосновения в текущем состоянии, отказом Украины от членства в НАТО. Очевидно, что этот сценарий для Киева не самый радужный, но и тут можно добиться получения от Вашингтона гарантий безопасности.

Второй план, озвученный бывшим государственным секретарём в команде Дональда Трампа Майком Помпео, предполагает усиление военной и экономической поддержки Киева, чтобы страна могла противостоять Москве и сохранила перспективу вступления в НАТО. Однако, как и в первом случае, российско-украинский все равно будет заморожен. Такой план может оказаться для Москвы менее приемлемым, чем первый.

В обеих случаях особенность планов в том, что если российский президент Владимир Путин отвергнет предложение Трампа, то Киев имеет все шансы получить такое количество оружия и разрешений, которое ему не предоставили даже во время президентства Джо Байдена. При этом подчёркивается, что полная сдача Украиной своих территорий и фактическая капитуляция Киева, политиком исключается. Он не хочет становится автором разгрома Киева, который лишь подчеркнёт, что сотни миллиардов долларов американских налогоплательщиков были потрачены в никуда.

Ранее американский бизнесмен Илон Маск, поддерживающий связи с Дональдом Трампом, прокомментировал информацию Newsweek, косвенно подтвердив её. Издание рассказывало о возможном сценарии урегулирования российско-украинского конфликта.