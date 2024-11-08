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Nacvark
Госдеп США: Мы готовы поддержать Украину в переговорах с Россией
Однако навязывать переговорный процесс Вашингтон не будет.

Пресс-секретарь Государственного департамента Соединённых Штатов Америки Мэтью Миллер ответил на вопрос, поддержат ли американские власти Владимира Зеленского, если он решит вступить в мирные переговоры с Россией. По его словам, если Киев инициирует вступление в переговоры с Москвой, то Вашингтон несомненно поддержит это.

Тем не менее, американский чиновник подчеркнул, что Вашингтон не намерен устанавливать Киеву какие-либо сроки вступления в мирные переговоры или наоборот продолжения боевых действий. Он добавил, что американские власти до сих пор не видят готовности Москвы вступить в справедливые переговоры и завершить российско-украинский конфликт не на условиях, озвученных российским президентом Владимиром Путиным.

Мэтью Миллер заключил, что в конечном итоге решать, вступать в переговоры с Россией или нет, должен Киев. Американские власти препятствовать или навязывать свою позицию не планируют.

Ранее руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак допускал установление мира с Россией, если базой переговоров станут территориальные границы на момент до февраля 2022 года, то есть без Луганской, Донецкой области и Крымского полуострова. Однако отказываться от территориальных претензий в Киеве все равно не планируют..

#россия #украина #сша #госдеп
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