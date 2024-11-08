Он считает, что замороженные российские активы по праву являются украинскими деньгами.

Известно, что страны «Большой семёрки» (G7) планируют предоставить Украине кредит на 50 миллиардов долларов, который будет обслуживаться за счёт замороженных российских активов. Данный механизм использования замороженных российских активов является единственным, который получил поддержку на Западе и не ставит Европу под репутационные риски.

Владимир Зеленский на саммите в Будапеште выступил с заявлением, в котором призвал Запад как можно быстрее разработать механизм, позволяющий использовать замороженные российские активы для обеспечения военной помощи украинской армии. Он также поблагодарил всех западных лидеров, которые работают в этом направлении.

По словам украинского политика, если бы Украина могла получить доступ к российским 300 миллиардам долларов, то это стало бы большим уроком для Москвы, а Киев мог бы использовать средства для финансирования собственного производства оружия, в особенности беспилотных летательных аппаратов и средств радиоэлектронной борьбы.

Более того, Зеленский утверждает, что российские деньги на самом деле принадлежат Украине, ведь они служат компенсацией за уничтоженную инфраструктуру.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан допускал, что Европейскому союзу стоит пересмотреть своё участие в выделении кредита Украине на 50 миллиардов долларов за счёт замороженных российских активов из-за победы на президентских выборах в Соединённых Штатах Америки Дональда Трампа.