Венгерский премьер также обеспокоен судьбой выделенного Киеву кредита на 50 миллиардов долларов.

Несколько дней назад премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказался по поводу возможной победы кандидата в американские президенты от Республиканской партии, выразив свою уверенность, что это произойдёт. На фоне этого события он предлагал вновь обсудить ситуацию с поддержкой Украины, учитывая, что Брюссель без Вашингтона не сможет самостоятельно финансировать военную помощь.

В этот раз Орбан, уже после победы Трампа на выборах в Соединённых Штатах Америки выразил мнение, что Европейскому союзу стоит выработать новую стратегию действий в отношении Украины. По его словам, победа республиканцев в штатах ставит для европейских лидеров вопрос о способности Европы и дальше самостоятельно продолжать военную и экономическую помощь Киеву.

Одна из тем, которая беспокоит венгерского политика - выделенный Украине кредит на 50 миллиардов долларов под залог российских замороженных активов. В нём существенную роль отыгрывают Соединённые Штаты Америки и Европейский союз, но Виктор Орбан, по всей видимости, опасается, что Вашингтон может пересмотреть своё участие в выделении займа.

Венгерский премьер утверждает, что первые шаги для выработки новой европейской стратегии могут быть предприняты уже сегодня на неформальном саммите Европейского союза в Будапеште.