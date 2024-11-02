Американский министр подчеркнул, что в современных реалиях необходим совокупный эффект от военных возможностей, а не определённое оружие.

Министр обороны Соединённых Штатов Америки Ллойд Остин в опубликованной Foreign Affaris статье высказался насчёт того, существует ли оружие, способное переломить ход боевых действий на украинских территориях. Он сразу подчеркнул, что в этом конфликте «нет серебряной пули», то есть какой-либо системы, способной изменить ситуацию на поле боя.

По словам американского министра, для получения успехов на поле боя необходим совокупный эффект от военных возможностей Украины. Таким образом Остин пытается намекнуть, что снятие ограничений на дальнобойность поставляемого Киеву оружия не сможет переломить ситуацию. Аналогичные высказывания звучали от американских официальных лиц, когда речь шла о поставках истребителей F-16, до последнего блокировавшихся Вашингтоном.

Ллойд Остин заверил, что в российско-украинском конфликте Соединённые Штаты Америки привержены победе Украины, а не каким-либо уступкам перед Россией ради прекращения огня - комментирует он информацию от иностранных изданий, где говорится о готовности Вашингтона пойти на компромиссное решение конфликта.

Для тех, кто думает, что «американское лидерство» обходится дорого, министр посоветовал подумать о цене «американского поражения». Ллойд Остин связывает российско-украинский конфликт с вызовом для Запада и угрозой американский безопасности.