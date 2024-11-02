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Nacvark
В МИД Южной Кореи рассказали, при каких условиях начнут поставлять оружие Украине
Сеул будет исходить от уровня сотрудничества между Россией и КНДР.

После того, как украинские власти сообщили о размещении на российских территориях контингента войск Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР), южнокорейское издание Yohnap сообщило о рассмотрении Сеулом вопроса поставок оружия Киеву. До этого Южная Корея, имеющая существенный запас артиллерийских снарядов, не поставляла своё летальное оружие Украине.

В министерстве иностранных дел Южной Кореи дали ответ насчёт того, будет ли Сеул поставлять Киеву оружия, учитывая законодательный запрет на поставки оружия воюющим странам. Министр внешнеполитического ведомства страны Чо Тхэ Ель объяснил, что вопрос поставок оружия будет напрямую зависеть от того, как в дальнейшем будут развиваться отношения и военное сотрудничество между Россией и КНДР.

По словам южнокорейского министра, рассматриваются все возможные сценарии, в том числе со снятием запрета на поставки оружия воюющим странам. Однако конечное решение будет зависеть от вышеуказанного фактора.

Ранее Владимир Зеленский объявил о крупном военном запросе для Южной Кореи, в котором украинские власти обозначат оружие, необходимое Вооружённым силам Украины. Речь идёт о системах противовоздушной обороны, боеприпасах и «некоторых неофициальных вещах».

#россия #украина #южная корея #северная корея
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