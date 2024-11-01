Сеул не поставлял Киеву вооружение с февраля 2022 года.

После начала военной фазы российско-украинского конфликта, Южная Корея, имеющая значительные запасы боеприпасов, отказалась поставлять их Вооружённым силам Украины, сославшись на действующее законодательство, запрещающее поставки оружия воюющим странам. Тем не менее, можно было бы принять соответствующие поправки, чтобы осуществлять поставки оружия Киеву, но этого не сделали, хотя вопрос поднимался. Однако после того, как появилась информация о возможном размещении военных КНДР на территории России, в Сеуле допустили поставки оружия украинской армии.

Владимир Зеленский заявил, что Киев отправил Сеулу официальный запрос на крупную поставку вооружений, который озвучит его представитель во время визита в Южную Корею. По его словам, украинские власти хотели бы получить от южнокорейского правительства системы противовоздушной обороны, артиллерийские установки и боеприпасы, а также «некоторые неофициальные вещи».

Зеленский подчеркнул, что до этого момента Сеул поставлял Украине только нелетальную гуманитарную помощь, но сейчас ситуация позволяет подать запрос уже на летальное оружие, которое можно использовать в борьбе с военными из КНДР.

Впрочем, на принятие подобного решения необходимо как минимум согласие Сеула, а как максимум - внесение поправок в действующее законодательство, что также требует времени.