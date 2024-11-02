После, страна столкнётся с острой нехваткой личного состава в армии.

В условиях боевых действий Украине приходится привлекать новобранцев при помощи мобилизации, когда России пока что удаётся мотивировать около 20-30 тысяч добровольцев ежемесячно, за счёт высоких зарплат для военных. Тем не менее, российская армия имеет кратный численный перевес над украинской, а возможность восполнения потерь не бесконечна. В украинских Telegram-каналах неоднократно писали, что некоторые позиции вдоль линии боевого соприкосновения попросту пустые из-за нехватки личного состава.

Издание The New York Times, ссылаясь на данные Министерства обороны Соединённых Штатов Америки, пишет, что у Вооружённых сил Украины хватит людского ресурса для ведения боевых действий с Россией ещё на 6-12 месяцев. После, страна столкнётся с острой нехваткой личного состава.

По данным издания, представители военных и разведывательных служб в Соединённых Штатах Америки сошлись на том, что ситуация в зоне боевых действий больше не похожа на обоюдно тупиковую ситуацию: российская армия начала обретать тактический успех благодаря небольшим, но стабильным продвижением в течение последних месяцев. В то же время в Киеве и Вашингтоне растёт чувство пессимизма, в связи с ситуацией на поле боя.

Основные опасения Киева, как отмечает The New York Times, заключаются в возможном прекращении поддержки со стороны Соединённых Штатов Америки на фоне российского продвижения на востоке и серьёзного противостояния в Курской области.