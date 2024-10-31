Владимир Зеленский выступил перед журналистами Северной Европы, ответив на все заданные вопросы. Во время ответа на один вопрос, политик упомянул недостаточность военной помощи от Соединённых Штатов Америки и Запада в целом. По его словам, в рамках согласованного Конгрессом весной 2024 года многомиллиардного военного финансирования, Украина получила только 10% от обещанного оружия.
Как утверждает Зеленский, ситуацию нельзя назвать смешной. Он подчеркнул, что во время планирования военных операций Киев рассчитывал на определённое количество финансов и оружия, обещанного Западом. Однако не вся помощь была предоставлена.
Более того, Владимир Зеленский отметил, что во время подготовки Украины к зиме, ещё перед саммитом НАТО в Вашингтоне, Соединённые Штаты Америки анонсировали поставку семи батарей зенитно-ракетных комплексов, но они до сих пор не были предоставлены. Он обеспокоен тем, что некоторые западные партнёры попросту не держат слово.
В Государственном департаменте Соединённых Штатов Америки отреагировали на слова Зеленского, фактически признав ограниченные поставки оружия. Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер объяснил, что Вашингтон распределяет военную помощь Украине так, чтобы она предоставлялась в течение продолжительного времени. По всей видимости, в штатах решили дробить пакеты военной помощи, учитывая исчерпывающиеся запасы американской армии, из которых украинская армия как раз и получает оружие.