Политик считает, что некоторые партнёры не выполняют свои обещания.

Владимир Зеленский выступил перед журналистами Северной Европы, ответив на все заданные вопросы. Во время ответа на один вопрос, политик упомянул недостаточность военной помощи от Соединённых Штатов Америки и Запада в целом. По его словам, в рамках согласованного Конгрессом весной 2024 года многомиллиардного военного финансирования, Украина получила только 10% от обещанного оружия.

Как утверждает Зеленский, ситуацию нельзя назвать смешной. Он подчеркнул, что во время планирования военных операций Киев рассчитывал на определённое количество финансов и оружия, обещанного Западом. Однако не вся помощь была предоставлена.

Более того, Владимир Зеленский отметил, что во время подготовки Украины к зиме, ещё перед саммитом НАТО в Вашингтоне, Соединённые Штаты Америки анонсировали поставку семи батарей зенитно-ракетных комплексов, но они до сих пор не были предоставлены. Он обеспокоен тем, что некоторые западные партнёры попросту не держат слово.

В Государственном департаменте Соединённых Штатов Америки отреагировали на слова Зеленского, фактически признав ограниченные поставки оружия. Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер объяснил, что Вашингтон распределяет военную помощь Украине так, чтобы она предоставлялась в течение продолжительного времени. По всей видимости, в штатах решили дробить пакеты военной помощи, учитывая исчерпывающиеся запасы американской армии, из которых украинская армия как раз и получает оружие.