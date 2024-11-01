Он требует компенсации на сумму как минимум 10 миллиардов долларов.

В октябре американский телеканал CBS News опубликовал интервью с кандидатом в американские президенты от Демократической партии Камалой Харрис, которое имело признаки многочисленного монтажа. Позже предвыборный штаб Дональда Трампа потребовал от телеканала опубликовать не отредактированную версию интервью, в которой Харрис отвечает на вопросы без подготовки и склейки кадров.

Стало известно, что на этих обвинениях команда Трампа не остановилась и подала исковое заявление в отношении CBS News, потребовав от них 10 миллиардов долларов компенсации. В поданном иске американский политик утверждает, что телеканал ввёл в заблуждение телезрителей насчёт того, является Харрис кандидатом в президенты или «марионеткой находившегося за кулисами редактора».

Основная претензия заключается в многочисленных редактированиях интервью, которое, по мнению Дональда Трампа, нарушает правила финансирования предвыборной кампании и требует немедленного расследования. Фактически редакторы CBS News могли предоставить Камале Харрис возможность отвечать по заранее подготовленным ответам, поэтому интервью больше похоже на открытый пиар-ход, чем объективный диалог с кандидатом в американские президенты.