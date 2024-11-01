Всё в рамках ранее объявленного пакета помощи на 500 миллионов евро.

Несколько дней назад по итогам пресс-конференции участников четвёртого саммита «Украина - Северная Европа» появилась информация о том, что Норвегия выделила 500 миллионов евро на оказание помощи Украине. Из данной суммы 350 миллионов евро будут потрачены на поставки оружия Киеву.

Генеральный директор департамента международного сотрудничества Министерства обороны Украины Геннадий Коваленко на мероприятии Kyiv Security Forum сообщил о деталях объявленного Осло пакета военной помощи Киеву. По его словам, в рамках данной инициативы Вооружённые силы Украины получат от норвежских властей системы противовоздушной обороны NASAMS, а также ранее обещанные истребители F-16, которые поступят на вооружение Военно-воздушных сил страны в этом году.

Помимо этого Норвегия планирует принять участие в инвестировании своих средств для закупки оружия Киеву через украинский оборонно-промышленный комплекс, как это уже делает Дания.

Также министр обороны страны Бьорн Арильд Грам во время визита в Одессу с 29 по 30 октября посетил центр реабилитации украинских военнослужащих и был проинформирован о ситуации с безопасностью, возведением укрепительных сооружений.