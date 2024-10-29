Из них 350 миллионов евро пойдут на военную помощь, а оставшаяся сумма - на другие цели.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре по итогам пресс-конференции участников четвёртого саммита «Украина - Северная Европа» объявил о выделении пакета помощи общей стоимостью 500 миллионов евро, направленного на поддержку Украины.

По словам главы норвежского правительства, часть суммы (350 миллионов евро) будет отправлена на военную помощь Вооружённым силам Украины. Оставшаяся - на другие виды помощи, связанные со сферой энергетики, морскими и грузовыми перевозками. Не уточняется, какое именно оружие поставит Осло, но норвежский премьер заверил в осуществлении поставок в соответствии с украинскими потребностями.

Йонас Гар Стёре подчеркнул, что данный пакет помощи предназначается не только для обеспечения поддержки Украины, но и будущей геополитической стабильности Европы. Отмечается, что объявленная инициатива будет реализована при помощи Дании.

Ранее стало известно, что Норвегия подписала соглашение о передаче Украине артиллерийского производства. В рамках данной инициативы норвежская компания Nammo передала Киеву высокотехнологическое оборудование и технологии, чтобы украинский оборонно-промышленный комплекс мог самостоятельно производить артиллерийские снаряды калибра 155-мм в соответствии со стандартами НАТО.