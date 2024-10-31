Брюссель предлагает Тбилиси сменить свой курс, чтобы не подрывать путь к членству в европейском сообществе.

После того, как премьер-министром Грузии был назначен Ираклий Кобахидзе от правящей партии «Грузинская мечта», принятые им решения привели к приостановке диалогов между Тбилиси и Брюсселем на высшем уровне, а также отмене европейского финансирования, в том числе в оборонной сфере. Даже несмотря на это, сам Кобахидзе подтвердил свою приверженность перезагрузить отношения с Европейским союзом, придерживаться курса на евроинтеграцию и при этом не возобновлять дипломатических отношений с Россией.

Европейская комиссия опубликовала ежегодный доклад на тему расширения Европейского союза, прокомментировав ситуацию со вступлением Грузии в европейское сообщество. В документе, европейский исполнительный орган власти не рекомендует начинать переговоры с Тбилиси по поводу членства их страны в Европейском союзе.

Европейские комиссары настаивают на том, что стране необходимо и дальше проводить ключевые реформы, чтобы удовлетворить требования международной организации. В то же время они предупреждают грузинские власти, что текущий политический курс правительства подрывает путь Грузии в Европейской союз и не демонстрирует достаточных усилий в проведении ключевых реформ.

Стоит отметить, что рекомендация Европейской комиссии о необходимости запуска переговоров между страной-кандидатом и Европейским союзом является важнейшим этапом вступления. Пока европейский исполнительный орган не даст своё одобрение, многолетний переговорный процесс по ряду тем не будет запущен и, соответственно, государство не сможет вступить в Европейский союз.