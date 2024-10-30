Об этом сообщил президенты страны Юн Сок Ёль.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль во время телефонного разговора с Генеральный секретарём НАТО Марком Рютте объявил о намерениях южнокорейской делегации провести брифинг для Комитета Европейского союза по политике и безопасности, а затем направиться в Киев, чтобы встретиться с представителями украинской военной разведки, военными.

По его словам, южнокорейские делегаты проведут обсуждение мер противодействия возможной отправке войск КНДР на российские территории, а также другие возможности по сотрудничеству между Сеулом и Киевом. Он добавил, что южнокорейские власти также поделятся с украинскими военными информацией о размещении войск КНДР на территории России..

Южнокорейский президент считает, что размещение военных КНДР и возможное их привлечение к боевым действиям должно стать главным приоритетом для НАТО. Он утверждает, что ситуация в регионе складывается серьёзная, ведь фактические развёртывание сил КНДР (не подтверждено Пхеньяном и Москвой) может произойти раньше, чем ожидалось.

Ранее американский президент Джо Байден подтвердил, что Вооружённые силы Украины могут нанести ответный удар по месту размещения военных КНДР в ответ на их развёртывание. Главное условие - прямое вступление войск КНДР в российско-украинский конфликт.