Американский президент допустил возможность ответного удара.

Официально Россия и Корейская Народно-Демократическая Республики (КНДР) не подтверждают отправку северокорейских военных на российские территории. В то же время Соединённые Штаты Америки и Украина факт присутствия контингента войск КНДР подтверждают, но в Вашингтоне пока не готовы сказать, задействованы ли иностранные военные в зоне боевых действий.

Американский президент Джо Байден, не так давно назвавший отправку военных КНДР на российские территории «очень опасным» событием, заявил, что Украина должна нанести ответный удар по военным КНДР , если они пересекут украинскую границу. Он подчеркнул, что очень обеспокоен информацией о возможном размещении солдат КНДР в Курской области.

Ранее в Пентагоне уже говорили, что не собираются устанавливать какие-либо новые ограничения на поставляемое Вооружённым силам Украины американское оружие, если военные КНДР станут участниками российско-украинского конфликта. Представитель американского оборонного ведомства Сабрина Сингх отметила, что в таком случае они станут комбатантами и законной целью для украинских ударов, о чём должны понимать в Пхеньяне.