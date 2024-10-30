Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Байден: Украина должна нанести удар по войскам КНДР, если они пересекут границу с Украиной
Американский президент допустил возможность ответного удара.

Официально Россия и Корейская Народно-Демократическая Республики (КНДР) не подтверждают отправку северокорейских военных на российские территории. В то же время Соединённые Штаты Америки и Украина факт присутствия контингента войск КНДР подтверждают, но в Вашингтоне пока не готовы сказать, задействованы ли иностранные военные в зоне боевых действий.

Американский президент Джо Байден, не так давно назвавший отправку военных КНДР на российские территории «очень опасным» событием, заявил, что Украина должна нанести ответный удар по военным КНДР , если они пересекут украинскую границу. Он подчеркнул, что очень обеспокоен информацией о возможном размещении солдат КНДР в Курской области.

Ранее в Пентагоне уже говорили, что не собираются устанавливать какие-либо новые ограничения на поставляемое Вооружённым силам Украины американское оружие, если военные КНДР станут участниками российско-украинского конфликта. Представитель американского оборонного ведомства Сабрина Сингх отметила, что в таком случае они станут комбатантами и законной целью для украинских ударов, о чём должны понимать в Пхеньяне.

#украина #байден #кндр
1
Показать комментарии (1)
Президент Польши Дуда пожаловался, что Киев больше не считает Варшаву ключевым партнёром
NYT: Зеленский в рамках плана победы просит США разместить на территории Украины ракеты Tomahawk
Швейцария исключает выдачу кредита Украине за счёт активов РФ
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Galaxy A55 обошёл по популярности последние флагманы Apple, Samsung и Oppo
6
Информатор раскрыл предполагаемую цену GeForce RTX 5090 — новинка будет дороже RTX 4090 на 25 %
43
Глава Intel обвинил в проблемах компании команду Байдена и назвал положение критическим
24
Зеленский призвал Индию прекратить экономические отношения с Россией
11
AMD Ryzen 7 9800X3D появился в розничных магазинах Европы
6
Hyundai представила концепцию бесшумного боевого танка-невидимку на водородном топливе
9
Президент Грузии призвала Запад поддержать протесты в стране
11
Показаны шесть типов анимации разблокировки отпечатков пальцев для Xiaomi ThePaper OS 2
2
Теперь Windows 11 и 10 позволяют получить прямой доступ к файлам на Android-смартфоне без кабеля
5
Хуситы показали кадры испытаний своего подводного дрона-камикадзе
+
Минцифры РФ создаст своё Linux-сообщество в ответ на увольнение российских разработчиков
4
Фото скальпированного Ryzen 7 9800X3D намекает на перемещение кристалла с кэшем под кристалл CCD
1
Турция представила свой самый большой военный корабль – авианосец Mugem
3
Разработчики обещают, что в S.T.A.L.K.E.R. 2 будет идеальная для современной игры оптимизация
3
По мнению инсайдера, новые ноутбуки с RTX 50 в основном будут использовать прошлые поколения ЦП
+
У процессоров Intel Arrow Lake больше 1851 контактной площадки
1
Honor анонсировала сроки обновления устройств до Android 15
1
В Санкт-Петербурге в 2025 году стартует дорожный мегапроект «КАД-2»
+
Ученые впервые засняли на камеру образование молекулы воды из воздуха
+
На «Уралвагонзаводе» заметили редкую модификацию Т-90А с мощным прицелом
+

Популярные статьи

Core Ultra 5 245K vs Core i5-14600K – почему оба процессора Intel хуже и дороже аналогов AMD
13
О выгодных вариантах пополнения кошелька Steam
15
Разбираемся, как собрать компактный и недорогой игровой компьютер для ретрогеймера в 2024 году
9
Почему даже в конце 2024г дорогие производительные SSD формата PCIe 5.0 бесполезны для геймеров
39
Чем флагманы отличаются от бюджетных смартфонов, и сколько ОЗУ должно быть в актуальном телефоне
4
Бестселлер со скрытым потенциалом: обзор комплекта памяти Adata XPG Lancer Blade 6000C30
22
Обзор корпусного вентилятора Formula V Line Floe Plus ARPW
6
Обычные камеры, необычные решения: Как видеонаблюдение трансформирует повседневность
3
Почему игровая приставка не вредит телевизору, и какие ещё заблуждения присущи обычным пользователям
2
Подборка атмосферного аниме на Хэллоуин: зомби-музыка и вампирши-геймеры
3

Сейчас обсуждают

Михаил Лазарев
11:17
в хроме нету такого ...Пользователи смогут выбрать расположение адресной строки в разделе «Настройки» → «Адресная строка».
В Chrome для Android вновь появится нижнее расположение адресной строки
vpoluektov
11:08
27 тысяч: https://www.citilink.ru/product/ssd-nakopitel-digma-pro-top-p6-dgpst5002tp6t6-2tb-m-2-2280-pcie-5-0-x4-1937347/ Но если поискать - то и за 200 тысяч найти можно. Наверное.
Почему даже в конце 2024г дорогие производительные SSD формата PCIe 5.0 бесполезны для геймеров
Максим Гапиенко
11:00
Статья написана нейросетью? Много воды без толку. В бан издание. Истина только в комментариях. Действительно, длинные звонкие фразы из числительных нужны для по-секундного отсчёта. И ничего сакральног...
Неуставный приказ, который стал стандартом - команда «триста-тридцать-три» в артиллерии
Чatо -- Боt
10:56
Интересно. Спасибо за информацию, автор.
Как пережить год в «Звездолете» - история секретного марсианского эксперимента СССР
Zeb_Joker
10:56
Взрослые дядьки с деньгами, которым ПК нужен для работы, а не игр, не?
Intel Core Ultra 9 285K мгновенно раскупили в Японии и в США
Yilec
10:56
Деньги печатают в Китае, так может и президентом Аргентины тоже пусть китаец будет, в целях экономии?
Mozilla Firefox 132 блокирует сторонние cookie в строгом режиме, поддерживает Wide Color Gamut WebGL
Тихон Ворушило-Звежинский
10:56
Работает на базе приложения Связь с Windows, которое уже давным давно выпущено было.
Теперь Windows 11 и 10 позволяют получить прямой доступ к файлам на Android-смартфоне без кабеля
Чatо -- Боt
10:49
КГ/АМ.
Как Хэллоуин изменил современные игры - от геймдизайнерских экспериментов до безумных марафонов
Мамука Шешашвили
10:48
Как вы это выдумываете? На этом сайте похоже прямые поставки информации для новостей из ЦИПсО. Во-первых: 2 с 36 нулями это один дециллион Во-вторых: Оригинал новости https://www.vesti.ru/article/4192...
Россия наложила на Google огромный штраф за блокировку на YouTube российских телеканалов
Чatо -- Боt
10:46
Перемога же, йопть! Теперь доставка могилизированных тушек от ЛБС к местам изъятия у них органов будет осуществляться много быстрее и комфортнее. Сало уронили!
НАТО поставили Украине 65 машин скорой помощи
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем