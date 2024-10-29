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Nacvark
Минобороны Израиля заказали лазерные системы ПВО Iron Beam на общую сумму $500 млн
Речь о израильской системе сверхмалого радиуса, способной перехватывать различные виды снарядов.

Ряд израильских средств массовой информации (The Times of Israel, Ynet и другие) со ссылкой на заявление Генерального директора Министерства обороны Израиля Эяля Замира сообщают о закупке израильским правительством систем противовоздушной обороны, сбивающих цели при помощи лазерного луча. Общая стоимость контракта составит 500 миллионов долларов

Израильские военные заинтересованы в системе Irom Beam («Железный луч»), разработанной местной компанией Rafael Advanced Defense Systems (разработчик ПРО «Железный купол»). Соглашение о поставке достигнуто Администрацией по исследованиям, развитию вооружения и технологической инфраструктуры Израиля. Как отмечает Эяль Замир, данная сделка знаменует эру лазерной системы обороны. Первые поставки запланированы на 2025 год.

Известно, что система Iron Beam осуществляет противовоздушную оборону сверхмалого радиуса действия (до 7 километров), поражая различные воздушные цели, в частности артиллерийские и миномётные снаряды, небольшие беспилотники и другие угрозы. В качестве основного оружия используется лазерный луч мощностью от десятков до сотен киловатт.

Iron Beam станет частью многоуровневой системы противовоздушной обороны Израиля, которая состоит из трёх основных комплексов: «Железный купол» (малый радиус действия), «Праща Давида» (средний радиус действия) и «Хец» (большой радиус действия). Таким образом система будет дополнена «Железным лучом», который поможет «Железному куполу» сбивать малые цели дешевле (применение лазера Rafael оценивают в «почти нулевую стоимость»), чем ракетой-перехватчиком стоимостью 20 тысяч долларов.

#израиль #железный луч
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