На территории Китайской Республики производятся полупроводники, важные для всего мира.

Кандидат в Вице-президенты Соединённых Штатов Америки от Республиканской партии (в составе кабинета Дональда Трампа) Дэвид Вэнс в новом подкасте заявил, что Тайвань является для Вашингтона более значимым, чем Украина. Он объяснил это тем, что на территории Китайской Республики тайваньская компания TSMC производит большую часть мировой микроэлектроники, от которой зависят все технологически развитые страны.

Как утверждает американский политик, если Китай будет контролировать Тайвань, судьба данного рынка остаётся для Соединённых Штатов Америки неизвестной. Он добавил, что именно по этой причине вопрос сдерживания Китая для американских властей приоритетнее, чем боевые действия на украинских территориях.

В то же время российско-украинский конфликт, по его мнению, возник из-за неспособности Администрации президента Джо Байдена договариваться. Опасения Европы насчёт того, что Россия не остановится на Украине и пойдёт дальше выдвигать территориальные претензии на европейские территории, Вэнс посчитал абсурдными.

«Путин не преследует цели, выходящие за рамки текущих задач», - подчеркнул он.

Ранее Дэвид Вэнс сообщил об истощении Вооружённых сил Украины на поле боя. Он порекомендовал Киеву отказаться от части территорий, сделав их демилитаризованной зоной, чтобы установить в регионе режим прекращения огня.