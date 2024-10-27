Он считает, что Киев достаточно истощился в военном и экономическом плане.

Кандидат в Вице-президенты Соединённых Штатов Америки от Республиканской партии (в составе кабинета Дональда Трампа) Дэвид Вэнс в эфире американского телеканала News Nation признал, что Украине придётся отказаться от части территорий. Он считает, что украинская армия слишком истощена и данное решение является вынужденным.

Американский чиновник отметил, что такая риторика проскальзывает в частных разговорах с украинскими чиновниками. По его словам, в Киеве признают отсутствие людей, оружия и денег, которые необходимы для ведения дальнейших боевых действий.

Вэнс подчеркнул, что России не следовало вводить войска на украинские территории, но в текущих условиях обе воюющие стороны хотят положить конец боевым действиям. Политик считает, что Соединённым Штатам Америки необходимо выступить в переговорах между Москвой и Киевом в качестве посредника, спросив, какие им условия нужны для завершения военного конфликта, а затем - навязать сторонам «настоящую дипломатию».

Дэвид Вэнс уже неоднократно поднимал вопрос необходимости территориальных уступок Киева перед Москвой. Тем не менее, пока что всё озвученное им - не официальная позиция Дональда Трампа, а лишь его мнение. Остаётся неизвестным, как именно Трамп желает завершить российско-украинский конфликт, если, конечно, одержит победу на ноябрьских выборах.