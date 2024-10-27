Они не были целью израильского обстрела.

После того, как Иран провёл массированный обстрел израильских территорий, в Тель-Авиве сообщили о намерениях ответить Тегерану. Предполагалось, что одной из возможных целей израильской армии могут стать иранские ядерные объекты. Однако позже американский президент Джо Байден сообщил, что не поддерживает такой шаг и находится в консультациях с военно-политическим руководством Израиля для планирования предстоящей израильской ответной атаки.

После того, как вчера Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) провела обстрел иранских территорий, директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) сообщил о целостности ядерных объектов Ирана. По его словам, все инспекторы МАГАТЭ, действовавшие на иранских территориях, в безопасности и продолжают свою работу.

Гросси призвал к рассудительности и отказу от действий, которые угрожают ядерной или физической безопасности ядерных материалов.

Как писало ранее издание Axios, целью израильской армии во время вчерашнего обстрела оказались в том числе системы противовоздушной обороны Ирана, а также планетарные смесители для производства твёрдого топлива, необходимо для выпуска баллистических ракет.