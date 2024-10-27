Отмечается, что одной из целей израильской армии стали планетарные смесители для производства твёрдого топлива, которые были уничтожены. Их восстановление займёт годы, поэтому страна обратиться за помощью к Китаю.

Издание Axios, ссылаясь на осведомлённые источники, пишет, что во время вчерашней атаки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по Ирану удалось поразить все двенадцать планетарных смесителей компонентов смесевого ракетного твёрдого топлива, которое необходимо для запуска баллистических ракет большой дальности. Именно такими ракетами Иран обычно атаковал Израиль.

Как утверждает высокопоставленный американский чиновник, своей атакой Израиль подорвал возможности Ирана по выпуску новых ракет, поскольку страна не может производить смесители самостоятельно и вынуждена обратиться к Китаю для их закупки. В то же время израильские чиновники объясняют, что восстановление данного оборудования займёт у Ирана по меньшей мере один год. До этого момента выпуск новых ракет парализован, поэтому Тегерану придётся искать временное решение проблемы.

Собеседники издания отмечают, что из-за невозможности выпускать новые баллистические ракеты Иран больше не сможет осуществлять их поставки поддерживаемым движениям в Ливане («Хезболла») и Йемене («Ансар Аллах»).

Помимо этого израильская армия утверждает, что поразила на территории Ирана зенитно-ракетные комплексы С-300, которые были предназначены для защиты ядерных и других стратегически важных объектов. Нюанс в том, что среди всех иранских средств противовоздушной обороны именно данные советские системы являются наиболее эффективными.