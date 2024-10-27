По мнению министра обороны США Ллойда Остина, это ознаменует конец «обменам ударами».

Вчера Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) провела массированный обстрел иранских территорий в ответ на атаку Ирана в начале октября. Иранские власти сообщили, что оставляют за собою право на ответный удар по Израилю. Как уже писали на прошлые недели иностранные издания, в Тегеране имеют несколько планов, как ответить Тель-Авиву в зависимости от того, какой был масштаб нанесённого ими удара по Ирану.

Министр обороны Соединённых Штатов Америки Ллойд Остин провёл телефонный разговор с израильским коллегой Йоавом Галантом, по итогам которого на сайте Пентагона размещён пресс-релиз. В нём американский министр отмечает, что Вашингтон по-прежнему непоколебимо поддерживает Израиль, его право на самооборону, а американская армия хороша подготовлена, чтобы защитить свои силы, объекты и партнёров по всему миру.

Ллойд Остин призвал Тегеран не допускать ошибку ответом на удары Израиля, поскольку это может привести к ответной реакции со стороны Тель-Авива. По этой причине шеф Пентагона призывает ознаменовать конец «обменам ударами».

Ранее стало известно, что постоянное представительство Ирана в Организации Объединённых Наций (ООН) обратилось к Швейцарии, председательствующей в Совете безопасности ООН, с призывом назначить экстренное заседание из-за израильской атаки.