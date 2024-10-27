Тегеран требуют от международной организации осудить действия Тель-Авива.

Вчера Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) провела ответный удар по иранским территориям, задействовав более сотни истребителей, в частности современные стелс-самолёты F-35. В Тегеране осудили израильские действия, подчеркнув, что сохраняют за собою право ответить Израилю. Впрочем, учитывая перемещение в регион американской батареи противоракетной обороны THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) вместе с обслуживающим персоналом, израильские и американскиек военные готовятся к отражению ответной атаки.

Постоянное представительство Ирана в Организации Объединённых наций (ООН) отправило запрос Швейцарии, председательствующей в Совете безопасности ООН, на проведение экстренного заседания, в рамках которого Тегеран призывает рассмотреть серьёзное нарушение со стороны Израиля и привлечь страну к ответственности.

Помимо этого, иранские власти требуют от Генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша занять по данному вопросу твёрдую позицию, решительно и недвусмысленно осудив Израиль за акты агрессии в отношении Ирана.

Что касается ответа военного характера, пока что по данному поводу мало что известно. Иностранные издания ещё за несколько до израильского обстрела иранских территорий писали, что в Тегеране имеют несколько планов ответа Тель-Авиву, а выбор подходящего произойдёт с учётом серьёзности атаки Израиля.