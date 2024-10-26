Израильская армия решила ограничиться ударами лишь по иранским военным объектам.

Около 02:00 по московскому времени появилась информация о нанесении Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) ударов по Ирану. Очевидцы сообщали об обстрелах в районе Тегерана, Караджи и Сенендеджи, также была информация о взрывах в сирийских городах Дамаск и Хомс, где противовоздушная оборона пыталась противостоять выпущенным израильским ракетам.

Позже ЦАХАЛ подтвердили проведение ответного удара по иранским территориям. Как стало известно от издания CBS News, израильская армия всё же решила отказаться от ударов по атомным и нефтяным объектам Ирана, ограничившись иранскими военными объектам. Впоследствии информация о целях израильской армии была подтверждена военными. По данным NBC News, в Тегеране израильская армия нанесла удар по казарме с военнослужащими и складу с оружием.

Местные средства массовой информации сообщают о сбитии большинства ракет в пределах 20 - 60 километров от иранской столицы.

Ранее издание The Times писало, что Израиль отложит удар по Ирану в связи с утечкой информации, связанной с подготовкой к обстрелу иранских территорий. Учитывая, что спустя пару дней атака всё же состоялось, остаётся непонятным, повлияла ли утечка на запланированные Тель-Авивом действия.