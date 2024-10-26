Всё в рамках оптимизации расходов из-за ряда неудач.

С 1993 году американская компания Boeing является одним из ключевых подрядчиков Национального управление по аэронавтике и исследованию космического пространства Соединённых Штатов Америки (NASA) и принимает участие в обслуживании Международной космической станции. Однако впоследствии компания столкнулась с конкуренцией SpaceX и, по всей видимости, данный бизнес больше нельзя назвать для Boeing выгодным.

Издание The Wall Street Journal, ссылаясь на осведомлённые источники, пишет, что руководство Boieng рассматривает возможность продажи своего космического бизнеса. Отмечается, что это является частью стратегии назначенного в конце июля генерального исполнительного директора Келли Ортберга, планирующего снизить издержки в условиях кризисной для компании ситуации.

Источники издания связывают обсуждения с рядом провалов, с которыми компания столкнулась. В частности идёт речь о многоразовом космическом корабле CST-100 Starliner, который доставил двух космонавтов на Международную космическую станцию, но не смог вернуть обратно на Землю, из-за чего их возвращение состоится не раньше февраля. 2025 года. Тогда корабль Crew Dragon (разработан компанией SpaceX) в рамках 72-ой миссии МКС должен забрать их и отправиться на Землю.

При этом The Wall Street Journal подчёркивают, что планы находятся на начальном этапе обсуждений и пока что нет каких-либо гарантий продажи Boeing своего космического бизнеса. Вполне вероятно, что это один из сценариев, если более оптимального не будет.