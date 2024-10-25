Он считает, что формата Союзного государства достаточно.

На этой неделе президент Белоруссии дал серию интервью, в которых, в частности, отверг возможность отправки северокорейских военных на российские территории, а также оценил вероятность применения ядерного оружия по украинским территориям. В этот раз белорусский президент дал интервью изданию «Известия», затронув тему объединения белорусского и российского государства.

Лукашенко заявил, что вхождение Белоруссии в состав Российской Федерации невозможно, даже если в обмен будет обещаться большая помощь.

«Боюсь даже сказать, что это война», - добавил он.

По словам белорусского президента, такой вопрос никогда не стоял перед ним в отношениях с Россией, хотя он признал, что «в высоких кругах» ситуация обсуждалась. Он также выразил мнение, что такое объединение попросту не нужно, ведь Россия и Белоруссия поддерживают хорошие отношение в формате Союзного государства.

Александр Лукашенко заключил, что Минск и Москва имеет все возможности и специалистов, чтобы, сохранив два суверенных государства, развить такие тесные отношения в формате Союзного государства, которые будут даже крепче, чем в унитарном (едином) государстве. Он подчеркнул, что был инициатором создания Союзного государства России и Белоруссии ещё со времён президентства Бориса Ельцина.