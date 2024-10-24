Он считает, что участие иностранных военных в российско-украинском конфликте эскалирует ситуацию.

На официальном сайте президента Белоруссии Александра Лукашенко опубликовано содержание интервью журналисту BBC Стивену Розенбергу, в котором белорусский президент в том числе прокомментировал возможное прибытие войск из Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) в Россию.

По его словам, данная информация не соответствует действительности. Политик заверил, что Путин никогда бы не пошёл на то, чтобы уговаривать какие-либо вооружённые силы принять участие в боевых действиях на российской стороне. Он напомнил, что в Пхеньяне также ранее сообщали о лживости данной информации, а Москве хватит своих людей для ведения боевых действий.

Журналист BBC задал вопрос белорусскому президенту, беспокоит ли его ситуация, при которой участие КНДР в российско-украинском конфликте подтвердится. Лукашенко утверждает, что появление на линии боевого соприкосновения северокорейских или белорусских военных неминуемо станет шагом к эскалации конфликта.

Александр Лукашенко заключил, что если бы Россия действительно задействовала иностранный контингент войск на украинских территориях, то на Западе сразу бы заявили о вмешательстве российских союзников в конфликт. В таком случае, по его мнению, НАТО сообщило бы о своём праве оказать помощь Украине, введя уже свои войска. Белорусский президент считает, что одна из причин, почему Путин не согласиться использовать иностранные войска для участия в боевых действиях.