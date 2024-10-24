Белорусский президент утверждает, что таким образом удастся повысить необходимый градус эскалации.

Вчера президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью для программы «60 минут» на телеканале «Россия-1» заявил, что украинские власти хотели бы, чтобы Россия нанесла ядерный удар по Украине. Он утверждает, что Киеву и Западу нужна эскалация ситуации и другого варианта у них нет.

По словам белорусского президента, украинское военно-политическое руководство хотело бы ядерного конфликта и он не просто уверен, а знает об этом. Приводить свои источники политик отказался. В то же время Лукашенко отметил, что российский президент Владимир Путин разгадал это, хотя Москва могла бы нанести ядерный удар без оглядки на последствия.

«Но, делая шаг, надо понимать, что будет потом. Всегда надо думать о следующих шагах», - добавил он.

Комментируя возможные амбиции Киева по созданию ядерного оружия, Лукашенко считает, что Зеленский не обладает достаточной для этого смелостью. По его мнению, даже если украинская армия сбросит «грязную бомбу» на Москву, то Россия не погибнет и нанесёт ответный удар, из-за которого Украина исчезнет.

Ранее Александр Лукашенко отверг возможность отправки северокорейских военных на российские территории, заверив, что такой шаг лишь приведёт к эскалации российско-украинского конфликта, а Россия обладает достаточным мобилизационным ресурсом, чтобы самостоятельно вести боевые действия.