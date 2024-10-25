По словам Владимира Зеленского, такой план вместе с планом победы проработает все необходимые шаги для Украины.

Не так давно Киев публично представил разработанный план победы, который, по мнению украинских властей, должен привести к мирным переговорам с Россией на выгодных условиях. Несмотря на то, что вошедшие в документ пункты пока что ещё не получили реальной поддержки со стороны Запада, недавно украинская служба британского издания BBC анонсировала разработку Зеленским ещё одного плана, на этот раз - внутреннего.

Владимир Зеленский по итогам прошедшей Ставки Верховного главнокомандующего Вооружённых сил Украины заявил, что поручил присутствующим разработать определённые части для нового плана - плана по усилению Украины, который является внутренним и вместе с планом победы должны проработать необходимые шаги для страны.

По его словам, новый план затронет ситуацию в зоне боевых действий, экономику страны, оборонно-промышленный комплекс, а также другие важные стратегические отрасли. Ответственным за разработку плана усиления назначен секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Литвиненко.

Зеленский утверждает, что план усиления гарантирует Украине единство: «Когда работаешь ради государства, чувствуешь, что ты с государством, с миллионами людей, которые хотят, чтобы Украина победила. И так должно быть».