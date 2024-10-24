С таким предложением выступил председатель комитета по разведке Палаты представителей республиканец Майк Тёрнер.

Не так давно председатель комитета по разведке в составе Палаты представителей республиканец Майк Тёрнер отправил в Белый дом письмо, в котором потребовал от американского правительства проинформировать Конгресс о ситуации с возможной отправкой войск Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) в Россию. Тогда чиновник предложил установить отправку северокорейских военных на российские территории «красной линией» для Вашингтона.

В этот раз американский конгрессмен выступил с заявлением, в котором призвал Администрацию президента Джо Байдена обозначить чёткую позицию Вашингтона по поводу возможной отправки северокорейских войск в Россию. Он считает, что если Москва получит подобную поддержку от Пхеньяна, то Вашингтон должен разрешить наносить удары американским оружием вглубь российских территорий, чтобы Киев имел возможность себя защитить. Тёрнер напомнил, что уже давно выступает за снятие данных ограничений.

Помимо этого Майк Тёрнер считает необходимым обсуждение возможности прямого военного вмешательства против сил КНДР, если всё же прибытие их военных на российские территории будет подтверждено.

Ранее министр обороны Соединённых Штатов Америки Ллойд Остин подтвердил прибытие северокорейских военных в Россию. Однако он подчеркнул, что Пентагон не в курсе, чем они там занимаются. В то же время Москва и Пхеньян опровергают размещение северокорейских войск на российских территориях.