Москва и Пхеньян отвергает факт отправки военных КНДР на территорию России.

После того, как появилась информация об отправке контингента войск из Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) в Россию, украинские официальные лица неоднократно освещали данный вопрос. При этом официально ни Москва, ни Пхеньян не подтверждают факт отправки войск КНДР на российские территории. До недавних пор Соединённые Штаты Америки и НАТО также не могли подтвердить отправку военного экспедиционного корпуса.

Министр обороны Соединённых Штатов Америки Ллойд Остин во время разговора с журналистами в Риме подтвердил, что войска КНДР была зафиксированы на территории России. Он подчеркнул, что пока непонятно, какие именно задачи будет выполнять военные КНДР и Пентагон планирует разобраться в этом.

По словам американского министра, в случае, если станет известно о намерениях задействовать армию КНДР в боевых действиях на украинских территориях, то вопрос станет «очень-очень серьёзным» и повлияет на ситуацию не только в Европе, но и в Индо-Тихоокеанском регионе.

На фоне этого, официальный представитель министерстве иностранных дел России Мария Захарова назвала информацию об отправке войск КНДР на российские территории «вбросом и шумихой». Однако она признала, что взаимодействие в военной сфере между Москвой и Пхеньяном происходит, но в соответствии с международным правом.