На фоне этого председатель Комитета по вопросам разведки Палаты представителей Майк Тёрнер обратился к Администрации президента Джо Байдена с требованием проинформировать Конгресс о передвижении войск КНДР в Россию.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил о планах России развернуть контингент войск Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) численностью 11 тысяч военнослужащих, чтобы задействовать их в зоне боевых действий. Официально информация не подтверждена Москва, в НАТО также не имеют доказательств присутствия военных КНДР на российских или украинских территориях.

На фоне этого председатель Комитета по вопросам разведки Палаты представителей Майк Тёрнер (Республиканская партия) обратился к Администрации президента Джо Байдена с требованием проинформировать Конгресс о передвижении войск КНДР в Россию. По его словам, данный шаг со стороны Москвы и Пхеньяна должен стать «красной линией» для Соединённых Штатов Америки и НАТО.

Отправленное Майком Тёрнером служебное письмо для Джо БайденаАмериканский чиновник подчеркнул, что украинские и южнокорейские спецслужбы уже предупреждали о планах КНДР развернуть группировку войск в России, но почему-то Конгресс не был своевременно проинформирован об этом американским правительством.

Тем не менее, Майк Тёрнер не разъяснил, что он имеет ввиду под «красными линиями» Вашингтона и какие действия должны последовать со стороны Соединённых Штатов Америки в случае подтверждения информации.