В Тегеране опасаются, что они могут стать одной из целей Израиля.

После того, как Иран провёл массированный обстрел иранских территорий, появилась информация о готовности Израиля атаковать иранские ядерные объекты в ответ на действия Тегерана. Позже в Соединённых Штатах Америки подчеркнули, что не поддерживают такой шаг и находятся в консультациях с Тель-Авивом по данному вопросу.

Представитель министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи заявил, что Тегеран рассматривает угрозу своим ядерным объектам как угрозу безопасности международного сообщества. По этой причине иранские власти уведомили об этом Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и Совет безопасности Организации Объединённых Наций.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи уже предупреждал Тель-Авив, что удар по иранским ядерным объектам будет расцениваться как пересечение «красных линий», а иранское военное командование уже разработало план ответных действий.

Ранее Эсмаил Багаи сообщил, что иранские власти не планируют изменять свою ядерную доктрину с целью разработки оружия массового поражения. Он объяснил это тем, что верховный аятолла Али Хаменеи установил фетву (богословское заключение в исламе) на применение ядерного оружия.