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Nacvark
В МИД Ирана сообщили о решительном отказе от применения оружия массового поражения
Представитель внешнеполитического ведомства Эсмаил Багаи напомнил, что соответствующее решение закреплено фетве верховного атояллы.

На фоне обострения ситуации между Израилем и Ираном появилась вероятность, что Тегеран может прибегнуть к созданию ядерного оружия. При этом иранские власти, как утверждают иностранные эксперты, обладают всем необходимым, чтобы произвести обогащение урана до оружейного уровня и задействовать его в создании первой атомной ядерной боеголовки.

Представитель министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи заверил, что Тегеран придерживается политике решительного отказа от применения оружия массового поражения. Он напомнил, что данное решение основывается на фетве (богословское заключение в исламе) верховного аятоллы Али Хаменеи, которая была издана в начале 2000-х годов, признав использование ядерного оружия харамом.

Иранский чиновник подчеркнул, что обсуждение возможного изменения ядерной доктрины Ирана западной или иранской прессой не оказывает влияния на этот вопрос. Он заключил, что Тегеран всегда будет следовать данной политике, основываясь на оборонной доктрине.

Ранее Директор Центрального разведывательного управления Соединённых Штатов Америки Уильям Бёрнс уже говорил, что Вашингтон не видит признаков создания Ираном ядерного оружия. Однако он отметил наличие такой возможности у Тегерана.

#иран
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